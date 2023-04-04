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Бурый Михаил Лаврентьевич

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Место рождения

Россия, Черниговская губ., Кровелецкий у., д. Студинка

Дата рождения

23.05.1896

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Черниговская губ., Кровелецкий у., д. Студинка
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Бурый Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Бурая Синклитикия Васильевна

Россия, Томская обл., Славгородский р-н, пос. Черноштановка
Рождение ребёнка
15.09.1927

Сын: Бурый Нил Михайлович

Мать ребёнка: Бурая Синклитикия Васильевна

Россия, Томская обл., Славгородский р-н, пос. Черноштановка
Военная служба
?.12.1942
Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н, с. Воронцовка
Великая Отечественная война
Смерть
1969
Киргизская ССР, Фрунзенская область, Ворошиловский район, село Воронцовка
Похороны
Неизвестно
Киргизская ССР, Фрунзенская область, Ворошиловский район, село Воронцовка
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