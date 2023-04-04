Бурый Михаил Лаврентьевич
Место рожденияРоссия, Черниговская губ., Кровелецкий у., д. Студинка
Дата рождения23.05.1896
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Черниговская губ., Кровелецкий у., д. Студинка
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Бурый Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Бурая Синклитикия Васильевна
Россия, Томская обл., Славгородский р-н, пос. Черноштановка
Рождение ребёнка
15.09.1927
Сын: Бурый Нил Михайлович
Мать ребёнка: Бурая Синклитикия Васильевна
Россия, Томская обл., Славгородский р-н, пос. Черноштановка
Военная служба
?.12.1942
Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н, с. Воронцовка
Великая Отечественная война
Смерть
1969
Киргизская ССР, Фрунзенская область, Ворошиловский район, село Воронцовка
Похороны
Неизвестно
Киргизская ССР, Фрунзенская область, Ворошиловский район, село Воронцовка