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Угрюмов Никита Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1710 и 1712 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Угрюмов Павел Федоров

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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