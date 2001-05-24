Мостепаненко Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мостепаненко Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1952

Дата смерти

24.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1952

Отец: Мостепаненко Владимир Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1977

Сын: Мостепаненко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Мостепаненко Любовь Алексеевна

Петропавловка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.06.1982

Сын: Мостепаненко Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Мостепаненко Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мостепаненко Любовь Алексеевна

Смерть
24.05.2001
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