Мостепаненко Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1952
Дата смерти24.05.2001
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1952
Отец: Мостепаненко Владимир Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1977
Сын: Мостепаненко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Мостепаненко Любовь Алексеевна
Петропавловка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.06.1982
Сын: Мостепаненко Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Мостепаненко Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.2001