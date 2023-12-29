Цыганков Иоанн Емельянович
Место рождения
Дата рождения07.01.1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1787 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.01.1787 ст.
Бракосочетание
До 1811
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Цыганкова Мария Семёновна
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
28.09.1816 ст.
Дочь: (Цыганкова) Устиния Иоанновна
Мать ребёнка: Цыганкова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
30.08.1819 ст.
Дочь: (Цыганкова) Марфа Иоанновна
Мать ребёнка: Цыганкова Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно