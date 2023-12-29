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Цыганков Иоанн Емельянович

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

07.01.1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1787 ст.

Отец: Цыганков Емельян Григорьевич

Мать: Цыганкова (...) Елена Иоанновна

Кривоносовка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Крещение
07.01.1787 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1811

Жена: Цыганкова Мария Семёновна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Цыганков Амлюсий Иоаннов

Мать ребёнка: Цыганкова Мария Семёновна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
28.09.1816 ст.

Дочь: (Цыганкова) Устиния Иоанновна

Мать ребёнка: Цыганкова Мария Семёновна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
30.08.1819 ст.

Дочь: (Цыганкова) Марфа Иоанновна

Мать ребёнка: Цыганкова Мария Семёновна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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