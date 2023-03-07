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Веретенников Роман Алексеевич
Веретенников Роман Алексеевич
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Место рождения
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
25.11.1984
Пол
Мужской
Отец
Веретенников Алексей Леонтьевич
1958 г.р.
Мать
Веретенникова (Фёдорова) Наталья Васильевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1984
Отец:
Веретенников Алексей Леонтьевич
Мать:
Веретенникова Наталья Васильевна
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
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