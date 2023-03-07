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Веретенников Роман Алексеевич

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1984

Отец: Веретенников Алексей Леонтьевич

Мать: Веретенникова Наталья Васильевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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