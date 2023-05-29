Борецкая Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1972
Муж: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
17.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности