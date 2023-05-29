Борецкая Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борецкая Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ББ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.07.1972

Муж: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
17.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности