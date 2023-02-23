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Евграфов Иван Евграфович

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Место рождения

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Евграфов Василий Иванович

Мать ребёнка: ?

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Евграфов Евстафий Иванович

Мать ребёнка: ?

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1872
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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