Момот василий васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.?
Отец: Момот масилий
Мать: Момот мария ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Момот елена вас
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Момот татьяна васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Момот светлана васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно