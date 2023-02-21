Момот василий васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момот василий васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.?

Отец: Момот масилий

Мать: Момот мария ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Момот елена вас

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Момот татьяна васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Момот светлана васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Момот андрей васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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