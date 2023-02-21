Мостепаненко (Михеева) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1956
Отец: не указан
Мать: Михеева Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
24.05.1977
Сын: Мостепаненко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мостепаненко Николай Владимирович
Петропавловка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.06.1982
Сын: Мостепаненко Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Мостепаненко Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно