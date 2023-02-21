Мостепаненко (Михеева) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мостепаненко (Михеева) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1956

Отец: не указан

Мать: Михеева Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
24.05.1977

Сын: Мостепаненко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мостепаненко Николай Владимирович

Петропавловка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.06.1982

Сын: Мостепаненко Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Мостепаненко Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мостепаненко Николай Владимирович

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