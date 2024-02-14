Богданова Минибика Абдулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Богданов Галимзян Рахматуллович
Отец ребёнка: Богданов Рахматулла Валиуллович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Богданов Вализян Рахматуллович
Отец ребёнка: Богданов Рахматулла Валиуллович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Рахматулла Валиуллович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Рахматулла Валиуллович
Смерть
Неизвестно