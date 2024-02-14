Богданова Минибика Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Минибика Абдулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1928 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Рахматулла Валиуллович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Богданов Галимзян Рахматуллович

Отец ребёнка: Богданов Рахматулла Валиуллович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Богданов Вализян Рахматуллович

Отец ребёнка: Богданов Рахматулла Валиуллович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Рахматулла Валиуллович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Рахматулла Валиуллович

Смерть
Неизвестно

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