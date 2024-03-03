Козлова Стефанида Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Козлова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Козлова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Козлова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович
Смерть
Неизвестно