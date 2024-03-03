Козлова Стефанида Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Стефанида Иосиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Козлова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Козлова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Козлова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Козлов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Козлов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Козлов Сергей Федорович

Смерть
Неизвестно

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