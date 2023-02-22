Носова Евлампия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Носов Иван Ипатов
Отец ребёнка: Носов Ипат Степанович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Носов Алексей Ипатов
Отец ребёнка: Носов Ипат Степанович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Носов Сергей Ипатов
Отец ребёнка: Носов Ипат Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Ипатова
Отец ребёнка: Носов Ипат Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ипатова
Отец ребёнка: Носов Ипат Степанович
Смерть
Неизвестно