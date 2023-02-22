Носова Евлампия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова Евлампия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Носов Иван Ипатов

Отец ребёнка: Носов Ипат Степанович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Носов Алексей Ипатов

Отец ребёнка: Носов Ипат Степанович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Носов Сергей Ипатов

Отец ребёнка: Носов Ипат Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Ипатова

Отец ребёнка: Носов Ипат Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ипатова

Отец ребёнка: Носов Ипат Степанович

Смерть
Неизвестно
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