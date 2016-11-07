Сергеев Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1941
Дата смерти07.11.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1967
Сын: Сергеев Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Тихонова Тамара Михаиловна
Рождение ребёнка
26.09.1978
Дочь: Сергеева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Тихонова Тамара Михаиловна
Смерть
07.11.2016