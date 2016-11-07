Сергеев Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1941

Дата смерти

07.11.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1967

Сын: Сергеев Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Тихонова Тамара Михаиловна

Рождение ребёнка
26.09.1978

Дочь: Сергеева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Тихонова Тамара Михаиловна

Смерть
07.11.2016

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