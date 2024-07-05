Гаврило Михайлович 1696 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГаврило Михайлович

Гаврило Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Михаил Олимпиевич

Мать: Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Афанасий Гаврилович

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Борис

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Иван

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.