Гаврило Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Михаил Олимпиевич
Мать: Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Афанасий Гаврилович
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Борис
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иван
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Смерть
Неизвестно