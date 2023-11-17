Крысан (Мажник) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1975
Сын: Крысан Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Крысан Сергей Петрович
Рождение ребёнка
05.04.1980
Отец ребёнка: Крысан Сергей Петрович
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.11.1989
Сын: Крысан Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Крысан Сергей Петрович