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Лотовартов Сергей Иванович

Место рождения

Тверская, Российская империя, с. Хлепень

Дата рождения

1907

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лотов Иван Николаевич

Мать: Лотова Анна

Тверская, Российская империя, с. Хлепень
Рождение ребёнка
21.01.1933

Дочь: Кузьмина Берта (Лора)

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.02.1935

Дочь: Ледягина Алла

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.1938

Дочь: Аида

Мать ребёнка: не указана

Евпатория
Рождение ребёнка
31.05.1946

Сын: Артов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Лотова Любовь Дмитриевна

Московская область, Пушкинский район, пос. Клязьма
Рождение ребёнка
04.06.1948

Дочь: Авдеева Роза

Мать ребёнка: Лотова Любовь Дмитриевна

Россия
Клязьма/Королёв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лотова Тамара

Смерть
1969
Московская область, Россия, Пушкино
Похороны
Неизвестно
Пушкино
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