Лотовартов Сергей Иванович
Место рожденияТверская, Российская империя, с. Хлепень
Дата рождения1907
Дата смерти1969
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Лотов Иван Николаевич
Мать: Лотова Анна
Тверская, Российская империя, с. Хлепень
Рождение ребёнка
21.01.1933
Дочь: Кузьмина Берта (Лора)
Рождение ребёнка
02.02.1935
Дочь: Ледягина Алла
Рождение ребёнка
18.05.1938
Дочь: Аида
Евпатория
Рождение ребёнка
31.05.1946
Мать ребёнка: Лотова Любовь Дмитриевна
Московская область, Пушкинский район, пос. Клязьма
Рождение ребёнка
04.06.1948
Дочь: Авдеева Роза
Мать ребёнка: Лотова Любовь Дмитриевна
Россия
Клязьма/Королёв
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лотова Тамара
Смерть
1969
Московская область, Россия, Пушкино
Похороны
Неизвестно
Пушкино