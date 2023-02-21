Шершина Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1989
Дочь: Таранова Кристина Валерьевна
Отец ребёнка: Шершин Валерий Александрович
Знаменка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1990
Дочь: Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Шершин Валерий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно