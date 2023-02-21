Шершина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершина Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.?

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1989

Дочь: Таранова Кристина Валерьевна

Отец ребёнка: Шершин Валерий Александрович

Знаменка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1990

Дочь: Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Шершин Валерий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шершин Валерий Александрович

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