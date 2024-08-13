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Поленников Михаил Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1873

Отец: Поленников Трофим Егорович

Мать: Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
03.11.1873
Бракосочетание
09.11.1892

Жена: Поленникова (Побежимова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
16.01.1894

Дочь: Поленникова (Поленникова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Поленникова (Побежимова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: Поленникова (Поленникова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Поленникова (Побежимова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1897

Сын: Поленников Тихон Михайлович

Мать ребёнка: Поленникова (Побежимова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1899

Сын: Поленников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Поленникова (Побежимова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
21.04.1902

Дочь: (Поленникова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Поленникова (Побежимова) Евдокия Васильевна

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