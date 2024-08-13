Поленников Михаил Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1873
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
03.11.1873
Бракосочетание
09.11.1892
Рождение ребёнка
16.01.1894
Рождение ребёнка
01.02.1895
Рождение ребёнка
12.08.1897
Сын: Поленников Тихон Михайлович
Мать ребёнка: Поленникова (Побежимова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
06.01.1899
Сын: Поленников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Поленникова (Побежимова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
21.04.1902
Дочь: (Поленникова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Поленникова (Побежимова) Евдокия Васильевна