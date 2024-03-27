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Даянов Кадыр Даянович

Место рождения

Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Семеновка

Дата рождения

14.07.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даянов Рафик

Мать ребёнка: Даянова Васфия

Военная награда
Неизвестно
Даянов Кадыр Даянович Орден Красной Звезды Наградной документ Дата рождения: __.__.1914 Место призыва: Дзержинский РВК, Московская обл., г. Москва, Дзержинский р-н Дата поступления на службу: __.__.1... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даянова Васфия

Рождение ребёнка
12.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даянова Васфия

Рождение ребёнка
15.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даянова Васфия

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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