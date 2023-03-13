Соломахин Яков Сергеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1913
Россия
Рождение ребёнка
18.08.1941
Дочь: Филимонова Лилия Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
01.12.1945
Сын: Соломахин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
04.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
04.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно