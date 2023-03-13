Соломахин Яков Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломахин Яков Сергеевич

Соломахин Яков Сергеевич

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

1941 г.р.
1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1913

Отец: Соломахин Сергей Андреевич

Мать: Соломахина Дарья Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
18.08.1941

Дочь: Филимонова Лилия Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
01.12.1945

Сын: Соломахин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
04.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
04.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close