Щербак (Щербак) Анна Андреевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения26.01.1903
Дата смерти04.05.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1903
Отец: Щербак Андрей Васильевич
Мать: Щербак Наталия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
04.05.1907
Харьковская губерния, Российская империя