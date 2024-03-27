Суздальницкая ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Суздальницкий Лев Нахимович
Отец ребёнка: Суздальницкий Нахим Абрамович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вассерман Мария
Отец ребёнка: Суздальницкий Нахим Абрамович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Суздальницкий Калина
Отец ребёнка: Суздальницкий Нахим Абрамович
БМАССР, Кабанский р-н, с. Кабанскк
Рождение ребёнка
1914
Сын: Суздальницкий Исай (Саша)
Отец ребёнка: Суздальницкий Нахим Абрамович
Смерть
Неизвестно