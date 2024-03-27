Суздальницкая ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Суздальницкий Лев Нахимович

Отец ребёнка: Суздальницкий Нахим Абрамович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вассерман Мария

Отец ребёнка: Суздальницкий Нахим Абрамович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Суздальницкий Калина

Отец ребёнка: Суздальницкий Нахим Абрамович

БМАССР, Кабанский р-н, с. Кабанскк
Рождение ребёнка
1914

Сын: Суздальницкий Исай (Саша)

Отец ребёнка: Суздальницкий Нахим Абрамович

Смерть
Неизвестно
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