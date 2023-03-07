Графова Василиса Даниловна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
78 семья в 1850 78 семья в 1858
Бракосочетание
28.10.1827 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1832 ст.
Сын: Графов Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Графов Терентий Адрианович
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
2132-1-151 59об-60 78 семья в 1850 78 семья в 1858
Смерть
После 1858