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Графова Василиса Даниловна

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Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
78 семья в 1850 78 семья в 1858
Бракосочетание
28.10.1827 ст.

Муж: Графов Терентий Адрианович

Рождение ребёнка
22.11.1832 ст.

Сын: Графов Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Графов Терентий Адрианович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
2132-1-151 59об-60 78 семья в 1850 78 семья в 1858
Смерть
После 1858
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