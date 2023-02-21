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Вистелян Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1954

Отец: Вистелян Василий Иванович

Мать: Вистелян Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
10.10.1976

Сын: Вистелян Сергей Иванович

Мать ребёнка: Вистелян Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
12.10.1978

Дочь: Вистелян Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Вистелян Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
10.08.1982

Сын: Вистелян Михаил Иванович

Мать ребёнка: Вистелян Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
12.03.1987

Дочь: Вистелян Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Вистелян Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
21.06.1992

Дочь: Вистелян Нина Ивановна

Мать ребёнка: Вистелян Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
15.05.1997

Дочь: Вистелян Анна Ивановна

Мать ребёнка: Вистелян Феодосия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вистелян Феодосия Васильевна

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