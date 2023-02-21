Вистелян Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1954
Рождение ребёнка
10.10.1976
Мать ребёнка: Вистелян Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
12.10.1978
Дочь: Вистелян Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Вистелян Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
10.08.1982
Мать ребёнка: Вистелян Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
12.03.1987
Дочь: Вистелян Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Вистелян Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
21.06.1992
Дочь: Вистелян Нина Ивановна
Мать ребёнка: Вистелян Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
15.05.1997
Дочь: Вистелян Анна Ивановна
Мать ребёнка: Вистелян Феодосия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно