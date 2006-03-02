Журавлев Давыд Пахомович
Место рождения
Дата рождения22.06.1917
Дата смерти02.03.2006
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1917
Отец: Журавлев Пахом Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1957
Сын: Журавлев Виктор Давыдович
Мать ребёнка: Журавлева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Светлана Давыдовна
Мать ребёнка: Журавлева Нина Ивановна
Смерть
02.03.2006
Москва, город федерального значения Москва