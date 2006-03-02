Журавлев Давыд Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Давыд Пахомович

Место рождения

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.06.1917

Дата смерти

02.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1917

Отец: Журавлев Пахом Сергеевич

Мать: не указана

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.08.1957

Сын: Журавлев Виктор Давыдович

Мать ребёнка: Журавлева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Светлана Давыдовна

Мать ребёнка: Журавлева Нина Ивановна

Смерть
02.03.2006
Москва, город федерального значения Москва
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