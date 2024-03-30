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Пашенцев Григорий Терентьевич

Место рождения

Новое Гаритово, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Пашенцев Терентий

Мать: не указана

Новое Гаритово, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
24.01.1907

Жена: Пашенцева Анна Прокопьевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пашенцева мар Григорьевна

Мать ребёнка: Пашенцева Анна Прокопьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.10.1918

Дочь: Пашенцева Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Пашенцева Анна Прокопьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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