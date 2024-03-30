Пашенцев Григорий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Пашенцев Терентий
Бракосочетание
24.01.1907
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пашенцева мар Григорьевна
Мать ребёнка: Пашенцева Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
16.10.1918
Дочь: Пашенцева Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Пашенцева Анна Прокопьевна
Смерть
Неизвестно