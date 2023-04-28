Ермакова Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмакова Софья Дмитриевна

Ермакова Софья Дмитриевна

Место рождения

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ермаков Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Ермаков Тимофей Алексеевич

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.08.1903

Дочь: Бессилина Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Ермаков Тимофей Алексеевич

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ермаков Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Ермаков Тимофей Алексеевич

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Клиновка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close