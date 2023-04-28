Ермакова Софья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Ермаков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
28.08.1903
Дочь: Бессилина Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Ермаков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ермаков Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Ермаков Тимофей Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Клиновка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно