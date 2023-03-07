Зоричев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗоричев Дмитрий Иванович

Зоричев Дмитрий Иванович

avatar

Место рождения

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

09.02.1891

Дата смерти

11.06.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1891
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1910
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1910
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1925 по 1960
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.06.1960
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close