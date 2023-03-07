Зоричев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.02.1891
Дата смерти11.06.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1891
Место жительства
С 1910
Место жительства
По 1910
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1925 по 1960
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.06.1960