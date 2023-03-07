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Лубнин Малахий Андреев

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Место рождения

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Лубнин Андрей Иванов

Мать: Лубнина Марфа Харитонова

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Лубнин Василий Малахиев

Мать ребёнка: Лубнина Агрипина Афонасьева

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Агрипина Афонасьева

Работа или профессия
Неизвестно
дьячек
Место жительства
Неизвестно
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782
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