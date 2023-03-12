Петрикевич (Першукевич) Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1898
Дата смерти31.05.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1933
Дочь: Чиканова Ангелина Васильевна
Отец ребёнка: Петрикевич Василий Андреевич
Айлинка, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
31.05.1967
Омск, город Омск, Омская область