Петрикевич (Першукевич) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрикевич (Першукевич) Анна Прокопьевна

Петрикевич (Першукевич) Анна Прокопьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1898

Дата смерти

31.05.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1933

Дочь: Чиканова Ангелина Васильевна

Отец ребёнка: Петрикевич Василий Андреевич

Айлинка, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
31.05.1967
Омск, город Омск, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close