Федорков Олег Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорков Олег Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1987 г.р.
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Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1987

Дочь: Орлова Юлия Олеговна

Мать ребёнка: Федоркова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федоркова Наталья Юрьевна