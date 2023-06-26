Федорков Олег Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1987
Дочь: Орлова Юлия Олеговна
Мать ребёнка: Федоркова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федоркова Наталья Юрьевна