Карякин Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения28.01.1851
Дата смерти14.10.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877 по 1906
Место жительства
С 1906 по 1909
Место жительства
С 1909 по 1913
Смерть
14.10.1913