Карякин Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякин Василий Александрович

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

28.01.1851

Дата смерти

14.10.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Место жительства
С 1877 по 1906
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1906 по 1909
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Место жительства
С 1909 по 1913
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.10.1913
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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