Каменских (Еловикова) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменских (Еловикова) Марина Александровна

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Место рождения

Копыловка, Оханский, Пермский край

Дата рождения

31.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Копыловка, Оханский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменских Андрей Леонидович

Рождение ребёнка
15.10.1993

Сын: Каменских Максим Андреевич

Отец ребёнка: Каменских Андрей Леонидович

Оханск, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.02.2003

Дочь: Каменских Алёна Андреевна

Отец ребёнка: Каменских Андрей Леонидович

Оханск, Оханский, Пермский край

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