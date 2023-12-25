Каменских (Еловикова) Марина Александровна
Место рождения
Дата рождения31.12.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1993
Сын: Каменских Максим Андреевич
Отец ребёнка: Каменских Андрей Леонидович
Рождение ребёнка
17.02.2003
Дочь: Каменских Алёна Андреевна
Отец ребёнка: Каменских Андрей Леонидович