Марунина - Шихматова Елизавета Федоровна 06.11.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марунина - Шихматова Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1955

Отец: Шихматов Федор Петрович

Мать: Шихматова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
06.06.1985

Сын: Марунин Федор Александрович

Отец ребёнка: Марунин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
17.10.1986

Сын: Марунин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Марунин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
08.02.1988

Дочь: Никитина Марунина Юлия Александровна

Отец ребёнка: Марунин Александр Михайлович

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