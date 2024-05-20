Марунина - Шихматова Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1955
Рождение ребёнка
06.06.1985
Сын: Марунин Федор Александрович
Отец ребёнка: Марунин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1986
Сын: Марунин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Марунин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
08.02.1988
Дочь: Никитина Марунина Юлия Александровна
Отец ребёнка: Марунин Александр Михайлович