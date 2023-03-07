Родионова (Савихина) Евфимия Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Савихина) Евфимия Назарова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.09.1859
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - того ж села удельный крестьянин Максим Онисимов Шишов и удельно крестьянская девица Анна А??ова Салдатова | Казанская церковь
Бракосочетание
15.10.1876

Муж: Родионов Евдоким Никитин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - Села Новой Рачейки крестьяне Евграф Прокопиев Ирадионов и Никифор Николаев Немнонов; по невесте того ж села крестьяне Иона Ильин Куракин и Иван Спиридонов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1881

Сын: Родионов Александр Евдокимов

Отец ребёнка: Родионов Евдоким Никитин

Рождение ребёнка
11.02.1884

Дочь: Марина Евдокимова

Отец ребёнка: Родионов Евдоким Никитин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1886

Дочь: Татиана Евдокимова

Отец ребёнка: Родионов Евдоким Никитин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1888

Сын: Родионов Иоанн Евдокимов

Отец ребёнка: Родионов Евдоким Никитин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1893

Дочь: Пераскева Евдокимова

Отец ребёнка: Родионов Евдоким Никитин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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