Родионова (Савихина) Евфимия Назарова
Место рождения
Дата рождения13.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
13.09.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
14.09.1859
воспреемники - того ж села удельный крестьянин Максим Онисимов Шишов и удельно крестьянская девица Анна А??ова Салдатова | Казанская церковь
Бракосочетание
15.10.1876
поручители по жениху - Села Новой Рачейки крестьяне Евграф Прокопиев Ирадионов и Никифор Николаев Немнонов; по невесте того ж села крестьяне Иона Ильин Куракин и Иван Спиридонов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1881
Сын: Родионов Александр Евдокимов
Отец ребёнка: Родионов Евдоким Никитин
Рождение ребёнка
11.02.1884
Дочь: Марина Евдокимова
Отец ребёнка: Родионов Евдоким Никитин
Рождение ребёнка
04.01.1886
Дочь: Татиана Евдокимова
Отец ребёнка: Родионов Евдоким Никитин
Рождение ребёнка
07.10.1888
Отец ребёнка: Родионов Евдоким Никитин
Рождение ребёнка
20.10.1893
Дочь: Пераскева Евдокимова
Отец ребёнка: Родионов Евдоким Никитин
Смерть
Неизвестно