Оноприенко Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оноприенко Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1993

Отец: Оноприенко Николай Николаевич

Мать: Оноприенко Елена Николаевна

Рождение ребёнка
14.12.2018

Дочь: Оноприенко Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.2020

Сын: Оноприенко Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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