Орлов Виктор 12.04.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1942

Дата смерти

Около ?.10.2020

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1942

Отец: Orlov Constantine Tihonovitch

Мать: Orlova (Krivonosova) Elena Antonovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пятигорск
Рождение ребёнка
18.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пятигорск
Смерть
Около ?.10.2020

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