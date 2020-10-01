Орлов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1942
Дата смертиОколо ?.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пятигорск
Рождение ребёнка
18.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пятигорск
Смерть
Около ?.10.2020