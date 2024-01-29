Бурдин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колганова Александра

Мать ребёнка: Бурдина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдина Евлампия

Мать ребёнка: Бурдина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Бурдина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдина Пелагея Ивановна

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