Бурдин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колганова Александра
Мать ребёнка: Бурдина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдина Евлампия
Мать ребёнка: Бурдина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бурдина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдина Пелагея Ивановна