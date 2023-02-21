Муравьева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1946
Сын: Муравьев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Муравьев Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Валентин Павлович
Отец ребёнка: Муравьев Павел Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно