Муравьева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1946

Сын: Муравьев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Муравьев Павел Леонтьевич

Клыгинская, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Валентин Павлович

Отец ребёнка: Муравьев Павел Леонтьевич

Клыгинская, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Павел Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Клыгинская, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
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