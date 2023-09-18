Попова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1899
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1899
Отец: Попов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манохина Нина Семеновна
Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манохина Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Манохин Владимир Семенович
Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1929
Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Манохина Анна Семеновна
Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1937
Дочь: Манохина Вера Семеновна
Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич
Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Манохина Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Манохина Нина Семеновна
Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Манохина Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич
Смерть
1970