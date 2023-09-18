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Попова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1899

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1899

Отец: Попов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манохина Нина Семеновна

Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манохина Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Манохин Иван Семенович

Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Манохин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Манохин Владимир Семенович

Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1929

Сын: Манохин Иван Семенович

Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Манохина Анна Семеновна

Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
25.08.1937

Дочь: Манохина Вера Семеновна

Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Манохина Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Манохина Нина Семеновна

Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Манохина Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Манохин Семен Васильевич

Смерть
1970

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