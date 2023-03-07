Чернега Ефим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти24.07.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Чернега Андрей Лаврентьевич
Мать: не указана
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Военная служба
Неизвестно
Род войск: 2 механизированная бригада Воинское звание: рядовой Первичное место захоронения: Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Скулянский р-н, с. Таксобень, у церкви, кладбище, одиночная могила № 9, ряд 6... Показать все
Смерть
24.07.1944