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Чернега Ефим Андреевич

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Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

1924

Дата смерти

24.07.1944

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Чернега Андрей Лаврентьевич

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Место жительства
Неизвестно
Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Военная служба
Неизвестно
Род войск: 2 механизированная бригада Воинское звание: рядовой Первичное место захоронения: Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Скулянский р-н, с. Таксобень, у церкви, кладбище, одиночная могила № 9, ряд 6... Показать все
Смерть
24.07.1944
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