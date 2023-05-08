Кошкина (Степанова) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1924
Дата смерти16.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1954
Дочь: Григорьева Раиса Викторовна
Отец ребёнка: Кошкин Виктор Иванович
Латышево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкин Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Кошкин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермишкина Елена Викторовна
Отец ребёнка: Кошкин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Кошкин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1987