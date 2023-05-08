Кошкина (Степанова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Степанова) Анастасия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1924

Дата смерти

16.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1954

Дочь: Григорьева Раиса Викторовна

Отец ребёнка: Кошкин Виктор Иванович

Латышево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Кошкин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Гера Викторович

Отец ребёнка: Кошкин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермишкина Елена Викторовна

Отец ребёнка: Кошкин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Кошкин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Михаил Викторович

Отец ребёнка: Кошкин Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Виктор Иванович

Смерть
16.01.1987
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