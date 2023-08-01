Белослудцев Дмитрий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1896 ст.
Дата смерти24.10.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1896 ст.
Крещение
22.09.1896 ст.
Восприемники: бирский второй гильдии купец Стефан Андреев Токунов и дочь надворного советника Елизавета Викторова Григорьева
Смерть
24.10.1899 ст.
Причина смерти: от воспаления мозговой оболочки
Похороны
26.10.1899 ст.