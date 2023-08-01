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Белослудцев Дмитрий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1896 ст.

Дата смерти

24.10.1899 ст.

Пол

Мужской

Отец

1859 или 1860 г.р.

Мать

1861 или 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1896 ст.

Отец: Белослудцев Михаил Фёдоров

Мать: Белослудцева Мария Гавриилова

Крещение
22.09.1896 ст.
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: бирский второй гильдии купец Стефан Андреев Токунов и дочь надворного советника Елизавета Викторова Григорьева
Смерть
24.10.1899 ст.
Причина смерти: от воспаления мозговой оболочки
Похороны
26.10.1899 ст.
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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