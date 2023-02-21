Буторин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуторин Владимир Иванович

Буторин Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Не указана

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: Буторин Иван Романович

Мать: Белокопытова Евдокия Ильинична

Смерть
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close