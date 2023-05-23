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Даниленко ЕКАТЕРИНА ЕФИМОВНА
Даниленко ЕКАТЕРИНА ЕФИМОВНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Даниленко ЕФИМ ПОТАПОВИЧ
1901 г.р.
Мать
Даниленко (Погребнякова) УЛЬЯНА ИВАНОВНА
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Даниленко ЕФИМ ПОТАПОВИЧ
Мать:
Даниленко УЛЬЯНА ИВАНОВНА
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