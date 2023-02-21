Якубцов не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубцов не известно

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Место рождения

Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

После 1800 ст.

Дата смерти

До 1870 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1800 г.р.

Дети

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
После 1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1840 ст.

Сын: Якубцов Иосиф известно

Мать ребёнка: Якубцова не известно

Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубцова не известно

Могилевская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
До 1870 ст.
Могилевская губерния, Российская Империя
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