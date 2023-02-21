Галимова Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалимова Марина Петровна

Галимова Марина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1974

Отец: Терехов Петр

Мать: Терехова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
27.10.1994

Дочь: Галимова Валерия Игоревна

Отец ребёнка: Галимов Игорь Нурсаифович

Рождение ребёнка
20.09.2005

Дочь: Галимова Александра Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимов Игорь Нурсаифович

Реабилитация осужденного
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close