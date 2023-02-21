Галимова Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1974
Отец: Терехов Петр
Рождение ребёнка
27.10.1994
Дочь: Галимова Валерия Игоревна
Отец ребёнка: Галимов Игорь Нурсаифович
Рождение ребёнка
20.09.2005
Дочь: Галимова Александра Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Реабилитация осужденного
Неизвестно