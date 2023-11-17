Гаврилова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1905

Сын: Картунов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1912

Дочь: Картунова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.07.1915

Сын: Картунов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Картунов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Картунов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картунова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картунова - Васильевна

Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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