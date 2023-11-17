Гаврилова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1905
Сын: Картунов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1912
Дочь: Картунова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович
Рождение ребёнка
03.07.1915
Сын: Картунов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Картунов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Картунов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картунова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картунова - Васильевна
Отец ребёнка: Картунов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно