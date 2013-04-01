Ефремов Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1940

Дата смерти

?.04.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Людмила Владимировна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
?.04.2013
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