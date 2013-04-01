Ефремов Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1940
Дата смерти?.04.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Людмила Владимировна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
?.04.2013