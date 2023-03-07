Колупаев Тимофей (Тимошка) (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1580
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Колупаев Федор (Фетка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Двинская, волость Чисть, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629