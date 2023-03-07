Колупаев Тимофей (Тимошка) (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Тимофей (Тимошка) (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1580

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Колупаев Федор (Фетка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Двинская, волость Чисть, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629
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